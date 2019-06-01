Ovit yolunda asfalt sıcaktan eridi

Hava sıcaklığının 28 derece olduğunu söyleyen sürücülerden İsmail Tüfekçi, eriyen asfalta karşı Karayolları yetkililerinin tedbir almasını istedi. Tüfekçi ‘'İkizdere ilçe çıkışından itibaren Sivrikaya köyünün Ovit Tüneli girişine kadar yaklaşık 20 km.'lik alanda büyük oranda karayolundaki asfalt eridi. Rize'den yola çıktım Erzurum'a gidiyordum. Araba yolda asfalta yapışıyor gitmiyor. Tehlikeyi önlemek için tedbir alınmasını istiyorum. Karayolları yetkilileri bazen eriyen asfaltın üzerine kum döküyordu, bu kez böyle bir çalışmada yapılmadı. Herhangi bir kaza meydana gelmeden tedbir alınmalı” uyarısında bulundu.