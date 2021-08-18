(Özel haber) Cemali Sertel: “Karagümrük maçından üç puan almak istiyoruz”

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Cemali Sertel, "Karagümrük maçına hazırlanıyoruz, sahadan üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesinde açıklamada bulunan Çaykur Rizespor'un Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cemali Sertel, Fatih Karagümrük karşılaşmasından iyi bir futbolla 3 puan almak istediklerini dile getirerek, “Beşiktaş karşısında istediğimiz sonucu alamadık ama oyun olarak biraz daha iyi olabiliriz. Daha çok çalışacağız, daha iyi olmak istiyoruz. Eksiklerimiz var, onlar giderilir inşallah. Karagümrük maçına hazırlanıyoruz. Oradan üç puan almak istiyoruz. Ortam iyi, takım içi arkadaşlık iyi. İyi bir ortam var, bunları da maça yansıtmak istiyoruz. Bunun için de iyi bir mücadele göstermek istiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık” şeklinde konuştu.