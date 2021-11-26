İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel sektör çay alımını devam ettiriyor

Rize’nin Pazar ilçesinde özel sektörün çay alımı devam ediyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde özel sektörün çay alımı devam ediyor.


Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi yaş çay üreticilerini memnun etti. İlk 3 sürgünde alımlar 1 ay önce biterken, hava şartlarının uygun olması nedeniyle özellikle sahil kesiminde 4. sürgünü veren çay üreticileri de sevindirdi. Çay üreticileri kantarda 2,8 TL'den çaylarını satarken, özel firmalar da alımların birkaç gün daha süreceğini açıkladı.


Hava şartlarının iyi olması nedeniyle çayın 4. filizini de verdiğini ve üreticilerden bol miktarda yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ferhat Kurt, “ÇAYKUR 3. sürgünden sonra alımları kapatıyor. Birçok üretici 4. sürgünde çay toplamıyor ve gelecek sezon mayıs ayına bırakıyor. Son birkaç yıldır hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle kasım ve aralık ayında yaş çay rekoltesi gerçekleşiyor. Bu sene de yine bu mevsimde hala çay alımı devam ediyor. Ay sonuna kadar yaş çay alımının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kantarda 2 lira 80 kuruş peşin ödeme ile çay alımı gerçekleşiyor” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.