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Pandemide evde kumar oynadılar, toplam 37 bin 350 Tl para cezasına çarptırıldılar

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde kumar oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde kumar oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı. Evde kumar oynayan 9 kişi jandarmayı görünce iskambil kağıtlarını şöminede yakmaya kalkıştı.


Olay ilçeye bağlı Gürsu Köyünde meydana geldi. Ş.Y. isimli şahsın evinde kumar oynandığını öğrenen jandarma söz konusu eve baskın düzenledi. Gerçekleşen baskında evde bulunan toplam 9 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslar jandarma personelini görünce şömineye atarak kağıtları imha etmeye çalıştı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilirken, evde bulunan 9 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafesi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

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