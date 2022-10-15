Pazarspor: 0 - Serik Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Pazarspor, Serik Belediyespor'u konuk etti. Antalya ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Yakup Özhan, Vedat Demir, Göktuğ Hazar Erel
Pazarspor: Yasin Davuş, Oğuzhan Birben, Oğulcan Enes Demiroğlu (Metin Güler dk. 81 ?), Onur Kızıltaş, Yağız Aktaş, Hakan Doğru, Maksut Birben (Sercan Besler dk. 81 ?), İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu, Bedirhan Özyurt, Oğuzhan Eskiköy (İlhan Topatar dk. 67)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Fırat Arıkan, Erbay Eker, İsmet Benli, Mehmet Demirözü, Sebahattin Usta (Sergen Yatağan dk. 71), Batuhan Kırdaroğlu (Oğuzhan Doğan dk. 79), Halil İbrahim Sevinç (Mustafa Acar dk. 88 ?), Ergün Nazlı, Üstün Bilgi (Muhammet Akpınar dk. 71), Harun Kavaklıdere (Burak Göksel dk. 79)
Sarı kartlar: Yağız, Özgür (Pazarspor), Mustafa, Erbay (Serik)
Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 30), Üstün Bilgi (dk. 54) (Serik Belediyespor)