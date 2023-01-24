İhlas Haber Ajansı

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Pazarspor, Doğukan Özkan'la anlaştı

Pazarspor, Antalyaspor’da forma giyen Doğukan Özkan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Pazarspor, Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Özkan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Pazarspor Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Özkan'la kiralık olarak anlaştı. Antalyaspor'da kaleci mevkiinde oynayan 22 yaşındaki Özkan, daha öncesinde Beşiktaş'da mücadele etmişti. Pazarspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada "Doğukan'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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