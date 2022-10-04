İhlas Haber Ajansı

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Pazarspor kazanmak istiyor

TFF 2.

Lig'in 8. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Pazarspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.


Pazarspor, Lig'in 8. haftasında Pazar Şehir Stadı'nda yarın saat 14.30'da Kocaelispor ile karşılaşacak. Pazarspor, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Kemalattin Şentürk yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Ligde geride kalan 7 haftada 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Pazaspor, kazanmak istiyor.


Takımın başına geçen Kemalattin Şentürk, "Yarın kendi sahamızda Kocaelispor'da karşılaşacağız. Ligde hiç galibiyetimiz yok inşallah İnşallah bu maçı alıp ligdeki ilk galibiyeti Kocaelispor'un karşısında almak istiyoruz" dedi.

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