Pazarspor Teknik Direktörü Kemalettin Şentürk istifa etti

Lig ekiplerinden Pazarspor'da Teknik Direktör Kemalettin Şentürk, Adıyaman FK mücadelesinde alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından istifa etti.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da 6. haftada oynanan Kastamonuspor mücadelesinde alınan yenilgi sonrasında Mustafa Kalafatoğlu "Benden bu kadar" diyerek istifa etmişti. İstifasının ardından boş kalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Kemalettin Şentürk ise 18. haftada koltuğuna veda etti. Deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelen ve sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Karadeniz ekibinde Kemalettin Şentürk, görevden ayrılma kararı aldı ve istifa etti. 19. haftada oynanacak olan Zonguldakspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenör İsmail Hakkı Yazıcı yer alacak.