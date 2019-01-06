Rize-Artvin Havalimanı işçilerinden basın açıklaması

Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışan işçiler, taşeron firmanın işten çekilmesi nedeniyle kendilerinin işten çıkarılacaklarını öne sürdü.

Havalimanına taş taşıyan firmanın çalışanları Rize Artvin Havalimanı şantiyesi önünde basın açıklaması yaptı. İşçilerden Ali Kemal Kesici, 2 yıldır bu firmada çalıştığını ifade ederek, “Yöre halkı olarak burada 500-600 kişi çalışıyoruz. Bu insanların aileleri var, ihtiyaçları var. Önemli olan bizim mağdur edilmememiz. Şirketin gitmesi, yenisinin gelmesi bizim tasarrufumuzda değil. Bu şirket gidip yenisi geldiğinde bizim akıbetimiz ne olacak? Bu konuda bütün arkadaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteği bu saatten sonra mağdur edilmememizdir" dedi.

Bir başka işçi Mehmet Ali Basa da 9 aydır bu şirkette çalıştığını belirterek, “Buradaki işçilerin ailelerini de sayarsak 3-4 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu ani karar sonrası hepimiz mağdur olacağız. Borca giren var, kredi çeken, kiralık ev tutanlar var. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz buradaki insanların mağdur olmaması. Gelecek şirket bizim sorunumuz değil. Bizim sıkıntımız biziz. Kışın ortasında bir anda işsiz kalmak istemiyoruz" diye konuştu.

Yılmaz Oğuz isimli işçi de 4 çocuk sahibi olduğunu ve işini tazminat almadan bırakıp Rize'ye geldiğini ifade ederek, “9 aydır buradayım. Memleketimdir, kapı dibidir diye işimi bırakıp buraya geldim. Hiç haber vermeden şimdi bir anda kışın ortasında şirket gidiyorum diye bizi işsiz mi bırakacak? Bizim siyasi olarak bir şeyimiz yoktur. Biz ekmek parası için 15 gün gece, 15 gün gündüz vardiyalı çalışan işçileriz. Tayyip Erdoğan babamız, tüm yetkililere sesleniyoruz; bizim mağdur olmamızı engellesinler" şeklinde konuştu.

15 yıl gurbette yaşadığını ve anne babasının yanında olmak için havalimanında çalışmaya geldiğini söyleyen Mustafa Ocakçı ise “Sırf memleketimde çalışmak için geldim ve 19 ay oldu burada mesaim. Kirada oturuyorum ve bu olaydan sonra kömür paramı nasıl vereceğimi düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten çok mağdur durumdayız. Birçoğu arkadaşımızın dediği gibi gurbeti bırakıp memleketimize geldik. Biz şirketlerin karı veya zararını tartışamayız. Ancak burada en büyük zararı edecek olan buradaki çalışanlardır. Bu aylarda başka çalışacak alternatif bir iş de yok. Yetkililerden bizim mağduriyetimizi görüp çare olmalarını istiyoruz” dedi.

Sultan Bayrak adlı işçi ise 2 hafta sonra eşinin doğum yapacağını belirterek, mağduriyetlerini herkesin anlamasını istedi.

Basın açıklamasının ardından işçiler alandan olaysız şekilde ayrıldı.