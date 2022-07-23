Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı açıldığı 14 Mayıs tarihinden bugüne 127 bin 990 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından bu zamana kadar 912 uçak iniş ve kalkış yaptı. Havalimanını 2 ayda 127 bin 990 kişi yolcu kullandı.