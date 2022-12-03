Rize Artvin Havalimanını 474 bin 508 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 30 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 474 bin 508 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde 496 uçak, yurtdışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 30 Kasım tarihine kadar geçen 6,5 aylık sürede toplamda 474 bin 508 yolcu kullandı.