Rize Artvin Havalimanı'nı 653 bin 372 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 653 bin 372 kişi kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanını 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 56 bin 695 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 420 uçak, dış hatlarda 16 uçak olmak üzere 436 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçen 9,5 aylık sürede toplamda 653 bin 372 yolcu kullandı.