Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: "Rize Türkiye'nin en nezih suyunu içiyor"

Rize Andon İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ni gezen Başkan Metin ve beraberindeki heyet ilk olarak Yedek İsale içme suyu (500 mm çapında çelik boru) bağlantı noktasını yerinde inceledi. Hızlı kum filtresi havuzları, Aktüatörlü motorla çalışan kanal kapakları hakkında tesis müdüründen bilgi alan Rahmi Metin, “Türkiye'nin kurumsal anlamda en nezih suyunu içiyor Rizeli hemşehrilerimiz. Yalnız yıllar geçtikçe de deforme olan su boruları deformeden ve çok katlı binaların artmasından ve tazyikten dolayı zaman zaman sorun oluyor. Bunlarla ilgili İlbank'tan yeni bir proje çalışması ile eskimiş olan borularımızın değişimini tamamlayacağız. Yeni isale İçme suyu hattımızı bağlantı noktasını da inceledik. Gördük ki suyumuz nizami olarak her gün inceleniyor ve çok sağlıklı bir su içiyor Rizeli hemşehrilerimiz” diye konuştu.