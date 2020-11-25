Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in annesi hayatını kaybetti

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in annesi Müyesser Metin, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in annesi Müyesser Metin, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Geçen hafta rahatsızlığı sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin'in 85 yaşındaki annesi Müyesser Metin, önceki gün aynı hastanede ameliyat edildi. Doktorları ameliyat sonrası kritik dediği 48 saati atlatamayan Müyesser Metin sonucunda hayatını kaybetti. Anne Metin'in yarın öğle namazına müteakip Rize Merkez Şeyh Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kale Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.