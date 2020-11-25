İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in annesi hayatını kaybetti

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in annesi Müyesser Metin, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in annesi Müyesser Metin, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Geçen hafta rahatsızlığı sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin'in 85 yaşındaki annesi Müyesser Metin, önceki gün aynı hastanede ameliyat edildi. Doktorları ameliyat sonrası kritik dediği 48 saati atlatamayan Müyesser Metin sonucunda hayatını kaybetti. Anne Metin'in yarın öğle namazına müteakip Rize Merkez Şeyh Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kale Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.