Rize Belediyesi'nden havai fişekli 19 Mayıs kutlaması

Rize Belediyesi tarafından düzenlenen Havai fişek gösterisi 19 Mayıs günü havanın yağışlı ve sisli oluşundan dolayı 20 Mayıs tarihine ertlenmişti. Ertelenen havai fişek gösterisi bu akşam şehrin 5 farklı noktasından renkli görüntülere sahne oldu. Rize'nin Boğaz mahallesi, Rize Limanı, Çay Çarşısı, Portakallık mahallesi ve Taşlıdere Mahallesi'nde düzenlenen havai fişek gösterileri Rizeli vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.