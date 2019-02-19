Rize Belediyesinin projesi ödül aldı

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'ın hizmet belediyeciliği kapsamındaki projeleri arasında yer alan Doğu Park Projesi, süs bitkiciliği ve peyzaj mimarlığı alanında “2019 Plant” ödülüne layık görüldü.

Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Doğu Park Projesi ile süs bitkiciliği ve peyzaj mimarlığı alanında “2019 Plant” ödülüne layık görüldü. Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, “Rize Belediyesi gerçekleştirdiği ve ödüle layık görüldüğü alt yapı ve çevre kategorisinde Değirmendere Parkımızdan sonra Doğu Park Projesi, kentin yaşamına doğrudan müdahil olan bir noktada ve çok iddialıydı. Bunun da ikinci kez takdir edilip değerlendirilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Değirmendere rekreasyon ve dinlenme parkımız, Doğupark Projemiz Rize'nin dikkate alınacak projeleri olmuştur. Ödüle layık görülmekten büyük memnuniyet duymaktayım. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olsun diyorum” dedi.