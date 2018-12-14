İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik atandı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamında şehit edilmesi sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne vekaleten Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik atandı.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit edilmesi sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik atandı.


Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında şehit düşmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten Orhan Çevik atandığı öğrenildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından Rize İl Emniyet Müdürlüğüne atama yapılıncaya kadar Çevik, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevinin yanı sıra Rize İl Emniyet Müdürlüğüne vekalet edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.