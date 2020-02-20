Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılandığı davada ihbar mektubu gönderen hükümlünün dinlenmesine karar verilerek, duruşma 9 Nisan'a ertelendi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın üçüncü duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık avukatı Mehmet Şen, olayda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat, koruma memuru Yiğitcan Köksal ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ağabeyi Ertunç Verdi katılırken, tutuklu sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtası ile katıldı. Duruşmada sanığın TCK 32. maddesi kapsamında ceza ehliyeti olup olmadığı yönündeki rapor okunarak, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

"Örgütle herhangi bir ilgim yok"

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini isteyerek, kendisinin herhangi bir terör örgütü ile alakası olmadığını iddia etti. Sanık Sarıcaoğlu, “Avukatlarımla henüz görüşemediğim için yazılı savunmamı hazırlayamadım. Kendisiyle görüştükten sonra savunmada bulunacağım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sonucu beklenebilir ancak bir örgütle herhangi bir ilgim yoktur” dedi.

Katılanlar vekili Avukat Nurullah Yıldız, “Soruşturma evresinde soruşturmanın daha detaylı yapılması talebimiz vardı. Zira meydana gelen olay adi bir öldürme kapsamında düşünülemez. Zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada da örgüt faaliyeti kapsamında yapıldığının tespit edildiğini duyuyoruz. Yine iddianame bu haliyle eksiktir. Özellikle mahkeme tarafından suç duyurusunda bulunulsun ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianamenin yazılması halinde o da bu dava ile birleştirilsin” diye konuştu.

Avukat Yıldız, olaya ilişkin 6 sayfalık ihbar mektubu gönderen Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü O.Ü.'nün de ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, güvenlik kamera görüntülerinin birer örneklerinin alınmasına, ihbar mektubu niteliğinde yazı gönderen O.Ü.'nün SEGBİS vasıtası ile bir sonraki duruşmada dinlenmesine ve ihbar mektubunun aslının adli emanete alınarak bir örneğinin dosyaya konulmasına, İstanbul 4. ATK İhtisas Kurulundan sanığın akıl sağlığına dair raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 9 Nisan'a ertelendi.