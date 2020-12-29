Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi

Rize'de 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin davasına devam edildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın 8. duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Albay Hakan Dedebağı, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi katıldı.

‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, duruşmaya bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtası ile katıldı.

Sarıcaoğlu, kendisine okunan iddianame karşısında savunmasında 2000 yılında Samsun'da FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini kabule ederek 2001 yılında ise Erzurum'da üniversite okuduğu dönemde 1 ay örgüte ait yurtta kaldığını ve sonrasında arkadaşlarıyla birlikte ev kiraladığını söyledi. Sarıcaoğlu, bu süreçlerin ardından ise örgütle herhangi bir bağlantısı kalmadığını savunarak, "Kesinlikle örgüt üyesi değilim" ifadelerini kullandı.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu kardeşinin herhangi bir FETÖ üyeliği ve sempatizanlığını bilmediğini kaydederken sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu ise eşiyle evli oldukları 15 yıl içerisinde FETÖ ile bağlantısına şahit olmadığını ifade etti.

“Kapsamlı bir FETÖ operasyonu gerçekleştirecekti”

Tanık olarak mahkemeye katılan ve ifade veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile aralarında sağlam bir dostluk bağı olduğunu ve şehit edilmesinden 3 gün önce Altuğ Verdi'yi ziyarete gittiğini dile getirdi. Külünk, bu ziyaret esnasında Şehit Emniyet Müdürü'nün kendisine kapsamlı bir FETÖ operasyonu gerçekleştireceklerini söylediğini dile getirerek, “Bu da cinayeti örgütün yaptığını gösteriyor” dedi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddia makamı, Sanık Sarıcaoğlu'nun cep telefonunda bulunan mesajlar, arama motorunda yaptığı aramalar, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği gün görüşmeye geldiği zaman silahının fişek yatağında fişek bulundurduğunun da dikkate alındığında, sanığın eylemini daha hızlı gerçekleştirmek ve zaman kazanmak için silahının fişek yatağında fişek bulundurduğunu, bu nedenlerle sanığın silahlı saldırı eylemini kamu görevlisine karşı, önceden planlayarak tasarladığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığını değerlendirdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Sanık Sarıcaoğlu'nun Altuğ Verdi'ye karşı eylemine uyan suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, ayrıca Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a karşı suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle ve Yiğit Can Köksal'a karşı suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle ayrı ayrı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine göre cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca iddia makamı sanığın hakkında ‘FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' iddiası ile birleştirilen dosyadan, toplanan deliler ve tanıkların ifadesi ile sanık Sarıcaoğlu'nun üzerine atılan örgüt üyeliği suçunu işlediğine dair belge ve bilgilerin yeterli olmadığı gerekçesiyle beraatı istendi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın bir sonraki duruşmaya duruşma salonunda katılmasına karar vererek duruşmayı 7 Ocak 2021 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay 11 Aralık 2018 Salı günü saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelmişti. Derepazarı Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen Sarıcaoğlu, üniversite sınavında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak talebine olumsuz yanıt alan Sarıcaoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi'nin koruma polisine de ateş eden Sarıcaoğlu, ardından karşı açılan ateşle silahlı vurularak yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.