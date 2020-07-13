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Rize-Erzurum karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize’de etkili olan şiddetli yağışın ardından İkizdere Deresi taşarken, derenin getirdiği kaya parçaları Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı.

Rize'de etkili olan şiddetli yağışın ardından İkizdere Deresi taşarken, derenin getirdiği kaya parçaları Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı.


Rize'nin İkizdere ilçesinde sabah şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine İkizdere Deresi taştı. Bölgedeki tarım arazileri ile bazı dükkanlar zarar görürken, yol kenarında park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Dere sularının getirdiği ağaç ve kaya parçaları nedeniyle Rize-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.


İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, yoğun yağış alan bir bölge olduklarını belirterek, ”4 tane tali dereden ve ırmaklardan yoğun bir sel taşkını yaşadık. Can kaybımız yok, gelen mala gelsin diyoruz. Şu an bütün ekipler sahada, 3-4 saat içinde yolu kontrollü bir şekilde açmayı planlıyoruz” dedi.

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