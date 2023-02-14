Rize İl Özel İdaresi ekipleri ambulans için seferber oldu

Rize'nin Pazar ilçesinde köyde yaşayan tansiyon hastası vatandaşı hastaneye götürmek için giden ambulans kardan ötürü çıkamayınca ekipler kepçeyle yolu açtı.

Pazar ilçesi Şendere Köyünde yaşayan 80 yaşındaki Adil Şanlı, tansiyon hastalığından ötürü rahatsızlaşınca 112 acil çağrı servisine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri köye çıkabilmek için yola koyuldu. Kardan dolayı yollar kapalı olunca köyün muhtarı Recep Ali Şanal, hastanın evinden alınabilmesi için Rize İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine hemen yola koyulan ekipler ambulansa yolu açarak hastayı Kaçkar Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına alınmasını sağladılar.