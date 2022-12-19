Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden ‘grip' uyarısı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamamda, şehirde özellikle çocuklarda artan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara dikkat çekildi. Çocuk acil servislerinde yoğunluk olduğunun altını çizilen açıklamada, “İlimizde son günlerde özellikle çocukluk yaş grubunda grip ve benzeri hastalıklarda ciddi bir artış görülmektedir. Bu sebeple özellikle çocuk acil servisimizde büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Uzun süreli geçmeyen ateş, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, kas eklem ağrıları, bazen ishal gibi belirtiler bu hastalık seyrinde sıkça gözlenmekte olup, aynı zamanda da oldukça bulaşıcı özellik taşımaktadır. Bu ve benzeri belirtiler gösteren özellikle çocuk ve tüm hastalarımızın derhal çevrelerinden izole edilmeleri ve erkenden tedavilerine başlanmaları önemlidir” ifadeleri kullanıldı.

Hastalık belirtisi olan çocukların da okullara gönderilmemesi konusunda uyarı yapılan açıklamada, “Bu süreçte öncelikle ilimiz genelinde bulunan ve son derece deneyimli hekimlerden oluşan aile hekimlerimize başvurmak önemlidir. Vatandaşlarımız daha ciddi vakalarda ise hastanelerimiz çocuk polikliniklerine ve gerektiğinde ise çocuk acilimize başvurarak tedavi olabilmektedirler. Hastalık belirtisi gösteren hiçbir çocuğumuz kesinlikle okula gönderilmemeli, arkadaşlarıyla buluşmasına izin verilmemelidir. Yine el hijyeni ve maske başta olmak üzere tüm koruyucu tedbirlere önem dikkat edilmeli, yeterince uyku ve sağlıklı, dengeli beslenmeye bu süreçte daha bir önem gösterilmelidir” ifadelerine yer verildi.