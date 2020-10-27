Rize İl Sağlık Müdürü Tepe'den hayırseverlere karyola bağışı çağrısı

2011 yılı Ocak ayından itibaren aktif hizmet verilen Rize İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin yatağa bağımlı hastaya manuel karyola desteği sağlandı. Hastanelerin ihtiyaç fazlası manuel karyolalar hasta yakınlarına tutanak karşılığında teslim edilerek ihtiyaçları bittiğinde tekrar tutanakla geri alınarak kendilerinde kayıtlı diğer yatağa bağımlı hastaların ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yatağa bağımlı olarak yaşamları sürdürmek zorunda olan hastalar için hayırsever vatandaşlara karyola bağışında bulunmaları için destek isteyerek “Yatağa bağımlı hastalarımıza evde sağlık hizmeti götürüyoruz ama bu hastalarımızın hepsi uzun süreden beri yaşamlarını yatakta geçiriyor hem hastaların hem de hasta yakınlarının rahatlığı ve bakımda kolaylık sağlaması açısından hastanelerimizde ihtiyaç fazlası olan fonksiyonlu karyolaları bu hastaların kullanımına sunuyoruz. Sakatlık, hastalık veya yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı hastalarımızın hem iyileşme süreçlerine katkıda bulunmak hem de bulundukları fiziksel ev ortamında rahatlarını sağlamak amacıyla hastalarımıza imkânlar dâhilinde hasta karyolaları temin etmekteyiz" dedi.

"2 binin üzerinde yatak dağıtımı yapmamıza rağmen sırada bekleyenler var"

2 binin üzerinde yatak dağıtmalarına rağmen halen daha sırada bekleyenlerin olduğunu dile getiren Tepe, "Hem hastaların hem de bakımlarını üstlenen hasta yakınlarının rahatlığı bakımından büyük kolaylık sağlayan bu hasta yataklarına vatandaşlarımız büyük ilgi göstermiştir. Ancak ilimiz genelinde 2 binin üzerinde yatalak hastamıza karyola yardımı yapmamıza rağmen ne yazık ki halen sırada bekleyen onlarca hastamız var. Sağlık anlamında son derece zor durumda olan ve belki de bundan sonraki yaşamlarını yatağa bağımlı olarak geçirmek zorunda kalacak bu insanlarımıza yardımcı olmak, onları birazda olsa rahat ettirebilmek toplum olarak hepimizin amacı olmalı. Bu sebeple; tüm hayırsever ve duyarlı insanlarımızdan bu karyolaları sağlık müdürlüğüne bağışlamalarını önemle talep ediyoruz. Bağışlanacak her bir hasta karyolası bir değil birçok hasta ve yakınını çok mutlu edecektir. Çünkü bu yataklar tutanak ile hasta sahiplerine verilmekte ihtiyaçları sona erdiğinde geri alınıp sırada bekleyen başka bir hastaya verilmektedir. Böylece bir karyola çok uzun yıllar birçok kişinin ihtiyacını karşılayıp büyük bir iyilik ve rahatlığa sebep olacaktır” şeklinde konuştu.

Bugüne dek bizlere bu anlamda bağışta bulunan tüm hayırseverlerimize yürekten teşekkür eden Tepe, "Bundan sonrada acil ihtiyaç duyduğumuz hasta yataklarının bizlere bağışlanmasını yürekten talep ediyoruz. Lütfen yatağa bağımlı halde yaşayan insanlarımızın bu taleplerine sessiz kalmayalım. Karyola bağış yapmak isteyenler için Müdürlüğümüze ait iletişim numarası 0464 210 0090 – 0464 212 2024 – 0464 212 2027 iletişime geçebilirler" ifadelerini kullandı.