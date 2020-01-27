Rize İl Sağlık Müdürü Tepe'nin babası aracında ölü bulundu

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe’nin babası Selahattin Tepe, Samsun’da yol kenarında park ettiği aracında ölü bulundu.
Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin babası Selahattin Tepe, Samsun'da yol kenarında park ettiği aracında ölü bulundu.
Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe'nin babası Selahattin Tepe, İzmir yolculuğu dönüşünde yol kenarında aracının içerisinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen baba Tepe'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.