Rize itfaiyesinden tavuk kurtarma operasyonu

RİZE (İHA) – Rize'de bulunduğu balkondan aşağıya bacağından asılmış bir şekilde kalan tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hanoğlu Apartmanı'nın altıncı katında bulunan çamaşır ipinde asılı tavuk mahallelilerin dikkatini çekti. Tavuğun acı çektiğini fark eden mahalleli önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamayan mahalle halkı bu kez Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyeci, merdiveni kurarak balkona kadar uzandı. Bacağından sarkmış pozisyonda kalan tavuk, itfaiyeci tarafından takılı kaldığı yerden çözülerek kurtarıldı.

Tavuğun orada asılı kalması ise akıllarda soru işareti bıraktı.