Rize kentsel dönüşüm için gün sayıyor

1. etabının Maliye Blokları'ndan başlayarak 23 dönümlük bir alanı kapsayacağını dile ğetiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yıkılacak bölgelerde tadilat yapan vatandaşların boşuna yaptığını ve her an yıkıma hazır olduklarını dile getirdi.

Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek olan TOKİ ile son görüşmelerin yapıldığının altını çizen Metin “23 dönüm bir alan, Maliye Blokları dediğimiz yerden başlayıp Menderes caddesine kalan olan 23 dönümlük alan 1. etap alanıdır. Şu anda yoğunlaştığımız alan burası. 123 dükkân var zeminde. Bu bizim belki de 100 yıllık bir projemiz olacak, 100 yıl daha bu yapılan eserler kalacak. O yüzden titiz davranıyoruz. Cadde aralarından tutunda dükkan metrekarelerine kadar hem olması gereken hem de bekleneni karşılaması için çalışıyoruz. Bir eser ortaya çıktığında kullanılabilir olması çok önemlidir. Yapacağımız fiziksel modelleme insanların buradaki hareket yoğunluğunu da şekillendirecek. O yüzden titiz davranıyoruz" dedi.

"TOKİ şu anda kenarlardan itibaren sondajları yapmak istiyor. Yakın zamanda da çalışmalara başlayacaklar" diyen Metin "Zemin altında yer bulabildiğimiz takdirde 2 kat zemin altına katlar yapmak istiyoruz. 2 bodrum katı olacak yani. Özellikle burada ‘Mal sahipleri mağdur olmadan nasıl yapılabilir ?' bunun müzakereleri devam ediyor. Belirli bir olgunluğa geldiğinde bunu esnafımızla hem paylaşıyoruz, hem de paylaşacağız. Zaman zaman görüyorum, tadilat, yeni yerler falan yapılıyor. Onlar boşuna yapıyorlar. Çünkü 2020 yılında 'artık tamam' dendiğinde başlanabilinecek noktadayız. Çünkü bu alanın sürdürülebilirliği yok” İfadelerini kullandı.