Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde selin ilk dakikalarında korku ve panik cep telefonu görüntülerine yansıdı

Rize'de dün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan selde en fazla zarar gören noktalardan olan Muradiye Beldesi'nde selin ilk dakikalarında yaşanan korku ve panik cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Rize'de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında merkeze bağlı Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binanın hemen yakınındaki evlerde yaşayan mahalle sakinleri selin ilk dakikalarında yaşananları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Selin geldiğini gören mahalle sakinleri hızla bölgeden uzaklaşırken, onların bölgeden ayrılmasından kısa bir süre sonra 3 katlı bir bina yıkılırken, yıkılan binada bulunan Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert hayatını kaybetti. Yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'ın önce cansız bedeninin bulunduğu sonra ise aracının içinde bulunmadığı belirtildi.

"Mahşerin provasını yaşadık"

Yaşanan selin ilk dakikalarını sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla duyuran mahalle sakinlerinden Ömer Mert "Mahşerin provasını yaşadık dün akşam. Zor bir akşamdı. 1999 ve 2000 yıllarında da benzer felaketler yaşamıştık ama bu denli bir sel yaşamamıştık. İşten 6'da çıktık geldik köye. Baktım dere biraz taşmış. Tam yemeğe başladık, saat 8 sularıydı. Yengem yukarıdan bağırdı, dükkana su girdiğini söyledi. Tedbir almaya çalıştık. Yukarıdan suyun daha fazla gelmeye başladığını gördük. Amcamın evi vardı, yıkılan evin hemen yukarısında. Onların oraya bakmaya gittik ama baktık, su ile çamur yoğun olarak gelmeye başladı ve durulacak gibi değildi. Hemen bağırıp çağırdım bölgeyi terk edelim diye söyledim. O an 112'yi aramak yerine canlı yayın yapmaya karar verdim, Çünkü 112'nin de telefonlarının kitlendiğini biliyordum o saatte. Kimse cevap veremeyecekti. Sosyal medyadan da yayın yaparak helallik istedim" dedi.

"Bir saniyelik bir olay, kıyamet koptu resmen"

3 katlı evin yıkıldığını gördüğünü belirten Mert "Ev yıkılmadan önce ölen amca ve yengemin evinde durdum. Amca yengeme 'Burası sağlamdır, buraya gelin' dedi. Ben boşaltın buraları dedim. Evlerinden çıkmalarını istedim ama yıkılan evle aramızda 10 metre yoktu bir saniyelik bir olay. Kıyamet koptu resmen. Bir gürültü patladı, parlama gördüm. Korkunç bir şey ne yapacağımı şaşırdım. Hemen evime gidip evdekileri çıkarmaya çalıştım, çocukları annemi. Annem benle gelmek istemedi. Sonra dedim ona bir tokat atıp bayıltayım da öyle çıkarayım. Onu orada nasıl bırakabilirdim. Annem sonra sözümü dinledi sırtıma aldım çıkardım. Böyle bir mahşeri yaşadık. Sosyal medyanın gücünü dün gece kullandık. AFAD'ı buraya yönlendirdiler. Allah kimsenin başına vermesin. Ölenlere rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.