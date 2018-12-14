Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevine başladı

Rize'de geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın ardından göreve atanan Yaşar Koçak mesaisine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı olan Yaşar Koçak Rize İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Koçak, görevinin ilk gününde makamında müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak yaptığı ilk açıklamasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Eğitim faaliyetlerini milli eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte yürüteceklerini belirten Koçak, Türkiye genelinde adından söz ettiren bir ilde Milli Eğitim camiası olarak birinci düsturlarının vatanına, milletine ve devletine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek olacağını ve akademik başarının yanı sıra manevi değerleriyle donatılmış genç bir nesil için, kelebeklerin ışığa koştuğu gibi, çocuk yüreklerin, genç kalplerin sevgiye ve bilgiye ulaştığı eğitimin mihenk taşı öğretmenler ile var gücüyle çalışacağını belirtti.