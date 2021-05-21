Rize Muhtarlar Federasyonu'ndan Lojistik Merkez Projesi'ne destek

Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı Lojistik Merkezi'nin Rize için önemine değinerek “Bakanımızın ve inşaat firmasının açıklamasını önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Rize'nin İyidere ilçesine yapılması planlanan Lojistik Merkezi'nin dolgu sahasında kullanılmak üzere çıkarılacak olan taşın alınacağı İkizdere ilçesi Gürdere köyünde yapılacak olan taş ocağı ile ilgili basın açıklaması yapan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı “Muhtar arkadaşlarımızla kendi aramızda yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Rizeliler olarak başta bu yatırımı Rize'ye getiren, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekküre diyoruz. Biz Rizeli olarak yapılan projelerin hiçbirine, hiçbir Rizeli'nin de bu yapılan yatırımlara karşı çıkacağı kanısında değiliz” dedi.

Rize'nin engebeli arazisi nedeniyle yatırımların deniz dolgusuna yapıldığını dile getiren Maşalacı “Rize'nin mevcut coğrafi yapısı kısıtlı olduğundan dolayı Pazar ilçesinde olduğu gibi havalimanı dolguyla denizde inşa ediliyor. Oranın taşı da Pazar ilçesinden alınıyor. Şu anda sondaj çalışmaları yapılan Rize Şehir Hastanesi de deniz alanı üzerinde dolgu olacak. Buranın da taşı Rize'nin çeşitli bir ilçesinden sağlam bir taş olarak alınacak. İkizdere lojistik merkezi de aynı şekilde yapılmak üzere” ifadelerini kullandı.

Taş ocağına karşı çıkanların Rize'ye gerekli olan bir yatırıma neden karşı çıktığına anlam veremediklerinin altını çizen Maşalacı “Bazı arkadaşlarımız bu işe karşı çıkıyor. Ben şunu da söylemek istiyorum; bu yatırım Rize'ye yapılacak. Taşını o zaman siz temin edin. Bu yatırım burada yapılsın. Biz burada siyasi parti değiliz. biz ortada konuşuyoruz. Rizeli'nin sesiyiz. Biz Rize'de yapılan tüm yatırımları destekliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Rize ziyareti esnasında söylediklerini önemsediklerini ve desteklediklerini ifade eden Maşalacı “Bakanımızın ve İnşaat firmasının açıklamasını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Yeniden oranın doğaya kazandırılmasını da talep ediyoruz. Her ne kadar yatırım istiyorsak, Rize doğasının da o kadar korunmasını işitiyoruz. Biz Rizeli olarak doğamızı seviyoruz, Rizemizi seviyoruz. Tartışmaları da gereksiz buluyoruz. Bunlar keşke böyle olmasaydı, yeni yeni projeler, fikirler üretebilseydik. Rize'nin kavgaya gürültüye ihtiyacı yok. Şehrimizin huzura ve kucaklaşmaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.