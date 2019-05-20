Rize Müzesi'nde çocuklar için Arkeopark Kazı Alanı oluşturuldu

Rize Müzesi'nde 18 Mayıs Müzeler Günü münasebetiyle düzenlenen programda fotoğraf sergisi ve müze alanı içinde çocuklar için oluşturulan Arkeopark Kazı Alanı'nın açılışı yapıldı.

18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Rize Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Kemal Çeber, ”Biz Rize olarak elimizde bulunan doğal, kültürel, tarihi ve turistik envanterlerle birçok müze doldurabilecek potansiyele sahibiz. İlimiz şu ana kadar çay ile kendini tanıtmıştır ama bundan sonra turizmi de eklemeden yolumuza devam edemeyiz. Bunu eklerken de en önemli figüre sahip olan öğelerden bir tanesi de müzelerdir. Ben arkadaşlarıma burada yapmış oldukları gayretli çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, Müzeler Günü'nü bir kez daha kutluyorum” dedi.

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı da programda gösteri sundu. Vali Çeber, Rize'nin tarihi yapısı ve mimarisini anlatan evlerin fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezerek, valiliğin katkıları ve Çayeli Bakır İşletmeleri desteği ile kurulan sikke basım tezgahında sikke basımı yaptı. Programın son bölümünde müze alanı içinde çocuklar için düzenlenen Arkeopark Kazı Alanı'nın açılışı Vali Çeber tarafından yapıldı.

Programa Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Rize Müzesi Müdürü Vekili Seyhan Kurt katıldı.