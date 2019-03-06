Rize simidi tescillendi

Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda “Rize simidi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mahreç İşareti No:410 olan Rize simidinin bir marka olması için birçok çalışmanın yapıldığını ifade eden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize simidinin artık Rize'nin bir markası olarak anılacağını ifade etti. Başkan Kasap, şunları kaydetti:

“Türkiye genelinde ‘Kel Simit' olarak ifade edilen Rize simidinin kendine özgü bir kimyası vardır. Biz Belediye olarak yaklaşık bir yıl önce Rize simidi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Şu anda markası elimizde olan Rize simidinin artık Rize'ye ait olduğu tescillendi.”

“Baston ekmeği de tescillendi”

Baston ekmeğinin de tescillendiği müjdesini veren Başkan Kasap, mayıs ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgesinin verileceğini belirtti. Kasap, “Rize'mizin diğer bir markası olan ‘Baston Ekmeği' tamamen Rize'ye ait bir ekmek türüdür. Hem yapılışı hem de pişirilmesi bakımından diğer ekmeklerden farklıdır” dedi.

Başkan Kasap, Rize simidinin marka olmasında katkılara bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Güvelioğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Rize'nin unutulmaya yüz tutmuş değeri olan “Armonika”ya da bilgilendirme etkinliğinde yer veren Başkan Kasap, armonika eşliğinde herkesi horana davet etti.

Konuşmaların sonunda Rize simidi üretimi yapan fırıncılara marka tescil belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Rize simidi tanıtım etkinliğine Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum müdürleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.