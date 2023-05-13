Rize turizmin kararları turizmin merkezinde alınacak

Rize'nin turizminin gelişmesi için verilecek kararlar için yapılan Turizm Koordinasyon merkezi açıldı.

Rize'nin turizmi için alınacak kararların ortak bir noktada olması için yapılan çalışmalar neticesinde Rize'nin merkezinde bulunan turizm merkezlerinden biri olan Çay Çarşısındaki dev çay bardağında Rize Belediyesi Turizm Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı. Kentte bulunan turizmciler Koordinasyon merkezinde bir araya gelerek kararlar alacak.

Açılış konuşmasında bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, turizm merkezinin kurulmasındaki önemi belirterek, “Biz 'Çay bardağındaki iki katı ne yapabiliriz?' diye düşündük. Biz her zaman bir eksiklik görüyorduk. Rize'nin turizmi ile ilgili şu sıkıntıyı görüyorduk. Dernekler kuruluyor. Münferit zamanlarda kurulmuş dernekler ise sonradan kurulmuş dernekler arasında barikatlar olur. Önce üye olanlarla sonra üye olanlar arasında barikatlar olur. Büyük işletmelerle küçük işletmelerin turizme farklı bakış açıları olduğu için barikatlar olur. Biz hep şöyle diyoruz. Rize zaten küçük bir il ama nitelikleri açısından, nüfusu açısından etkili bir il. Rize artık havaalanına kavuşmuş seferlerini bekliyor. Burada çok hızlı hareket edebilmek lazım. Bunu bazen sadece kamunun hareketliliği ile yapamıyorsunuz. Bir turizm merkezinin seri hareketliliği ile daha çabuk kararlar verebilirsiniz. Havaalanının buraya getirecekleri ile ilgili bu coğrafyanın nitelikli pazarlanması ile ilgili. Biz kitle turizmi değil, biz nitelikli turizm yaparsak buradan iyi gelir elde ederler. Yoksa Rize kitle turizmine uygun bir yer değil sadece tüketiriz. Sonra değerlerimiz tüketilince de 20-30 yıl sonra buradan çekilmeye başlarlar. Nitelikli turizm için burada bulunan arkadaşlar sabah akşam düşüncesi turizm olacak” şeklinde konuştu.

İş birliğine ve koordinasyonu güçlendirme adına Rize için iyi bir başlangıç olacağını ifade eden İl Kültür Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ise “Burada turizmin tüm paydaşlarını kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetim, üniversitemiz, STK'larımız ile bir araya gelip turizm ile ilgili alacağımız kararları alacağımız süreci değerlendireceğimiz bir merkezimiz olacak. İş birliğine ve koordinasyonu güçlendirme adına böyle bir yerin olması Rize'miz adına da güzel bir başlangıç” ifadelerini kullandı.