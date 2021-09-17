Rize vaka sayılarında liderliği bırakmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Korona virüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize olmasına rağmen, önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 126,03 kişi gerileyerek 488,15'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Korona virüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize oldu. Önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 126,03 kişi gerileyerek 488,15'e düşmesine rağmen vatandaşlar tedbirsizlikten şikayet etti.

Vatandaşların Korona virüsten korunma yollarında özverili davranışlar sergilemediğini dile getiren Zeki Koç isimli Rizeli vatandaş “Vaka sayılarında düşüş var ama birincilikten düşüş yok. Şuan parkta oturuyoruz ama bazı vatandaşlar maske takmıyor, önem vermiyorlar Covid-19'a. Durum iyi değil. Vatandaşların maskelerini takması lazım. Kalabalıkta oturmayacak, kahvehanelere, kafeteryalara gitmeyecek. Temiz hava alacak” dedi.

Hızır Şahin isimli vatandaş da herkesin kendisini koruması gerektiğini ve daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek “Maske takmıyoruz. Kalabalık, topluluk mahvediyor bizi. Rize'de salgın arttı çok üzülüyorum. Korumuyoruz kendimizi o yüzden de artıyor. Korunmamız lazım, aşımızı olmamız lazım. Ben 3. Doz aşımı oldum, 4. Bekliyorum şimdi” ifadelerini kullandı.

Nurcan Arslan isimli bir başka vatandaş ise herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ederek “Hiç kimse dikkat etmiyor, o nedenle de çok hızlı yayılıyor. Ben aşımı vurdurdum ama vurdurmak istemeyenler var. Tanıdıklarımdan virüs nedeniyle hayatını kaybedenler olmadı ama hasta olanlar çok oldu tabi. Herkes aşısını vurdursun, mesafeye ve maskeye dikkat etsinler. Hiç dikkat etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yaz mevsiminin bitmesinin ardından tatilcilerin şehirden ayrılması ile bu rakamların hızla düşeceğini dile getirmişti. Vali Çeber "Rize çok dar bir alan, çok dar bir alanda çok sıkışık yaşanan bir kent. Bulunduğumuz mevsimlerde Rize'nin en yoğun insan nüfusunun bir arada olduğu mevsimler. Rize'nin normal nüfusu 348 bindir. Ama bizim dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, çay sezonu için gelen müstahsillerimiz, çay işçilerimiz, yarıcılarımız, birbirinden güzel Rize yaylalarına turizm amacıyla gelen konuklarımız nedeniyle yaklaşık 800 bin nüfusun son bir buçuk aydır bu dar coğrafyada yaşadığı bir dönemdi. Malumlarınız geçen sezonu bu sorunu, bu düzeyde yaşamadık. Çünkü tüm kontrol devletteydi. Şimdi devlet ile birlikte vatandaşta kontrol ediyor. İkisini bir arada yürütüyoruz, artı aşılarımız da var. Dolayısıyla bu noktada sanıyorum bazı davranış farklılıkları oldu” ifadelerini kullanmıştı.