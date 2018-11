Rize Valisi Çeber, Türkiye'nin en görkemli kalesini inceledi

Rize Valisi Kemal Çeber, Çamlıhemşin ilçesinde tarihi Ortan ve Şenyuva Kemer Köprüleri, Palovit Şelalesi ve Zil Kale'de incelemelerde bulundu.

Çamlıhemşin ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Çeber, Çamlıhemşin ilçesinin ve Fırtına Vadisi'nin her mevsim farklı bir renk tonuna büründüğüne vurgu yaparak, “Rabbim, bütün rahmetini Rize'ye bahşetmiş. Burada doğa her mevsim farklı bir renk tonuna bürünüyor. Yaz aylarında yeşilin her tonunu, sonbaharda ise sarı ile turuncunun bin bir tonunu Fırtına Vadisi'nde görmeniz mümkün. Yani Rize her mevsimin kenti” şeklinde konuştu.

Tarihi Zil Kale'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım portalında ‘Türkiye'nin en görkemli kalesi' seçildiğini belirten Vali Çeber, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan Zil Kale, bölgedeki en ihtişamlı yapıların başında geliyor. Bölgenin iklim yapısı ve yağış rejimi dikkate alınarak inşa edilen ve günümüze kadar dimdik ayakta kalan mühendislik harikası kemer köprülerden de almamız gereken çok ders var. Tüm bu zenginliklerin yanı sıra coğrafya, birçok doğa sporunu yapabileceğimiz eşsiz parkurları bize sunuyor. Bizde tüm bu avantajları değerlendirip, bütün paydaşlarla işbirliği içinde hareket ederek, Rize'yi komple bir turizm destinasyon merkezi yapmanın gayreti içinde olacağız” dedi.

Vali Çeber'e gezi ve incelemeleri esnasında Çamlıhemşin Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ve Çamlıhemşin İl Genel Meclisi üyesi Yusuf Arısoy eşlik etti.