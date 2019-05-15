Rize Valisi Kemal Çeber, arama-kurtarma ekipleri ile bir araya geldi

Vali Kemal Çeber, doğal afetler ve çeşitli kazalar sonrası oluşan durumlara müdahale eden ve arama-kurtarma faaliyetine katılan AFAD, AKUT, UMKE, JAK, emniyet, itfaiye, dağcılık kulüpleri, rafting kulüpleri, off-road kulüplerinin temsilcileri ile Rize Valiliği Ayder toplantı salonunda bir araya gelerek bir istişare toplantısı düzenledi.

Vali Çeber, toplantının açılışında yaptığı değerlendirmede, bu toplantı ile arama kurtarma ekipleri arasında etkili iletişim ve koordinasyonu sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Gönül ister ki arama ve kurtarma anlamında sizlere hiç ihtiyaç duyulmasın. Ama Rize'nin coğrafi yapısı ve iklim şartları belli. Sahip olduğum bu şartlardan dolayı sizlerin varlığınız bizlere huzur ve güven veriyor” şeklinde konuştu.

Arama ve kurtarma ekiplerinin misyonlarının ne kadar önemli olduğun Fındıklı'daki Barış ve Yağız'ın kaybolma olayında bir kez daha gördüklerine vurgu yapan Vali Çeber, “Benim için en önemli afet yönetim şekli; afete meydan vermeden veya yaşanması muhtemel afetlerin sonrasında arama kurtarma faaliyetine ihtiyacı oluşturmayacak önlemlerin, önceden değerlendirilip gerekli önlemlerin alınmasıdır. Buna rağmen zaman zaman yine de istenmeyen olaylar meydana gelebiliyor. Bugüne kadar resmi veya sivil yada gönüllü olarak sizlerin iyi bir çalışma ve tabiri caizse aile ortamı içinde olmanız bizlere her zaman güç katmıştır” dedi.

Bugüne kadar göstermiş oldukları özverili çalışma ve katkılardan dolayı arama kurtarma tüm ekiplere teşekkür eden Vali Çeber, böyle profesyonel ekiplerin Rize'de olmasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantının ikinci bölümünde Rize'deki resmi veya gönüllü ekiplerin, arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirirken aralarındaki koordinasyonun ve iletişimin sağlanması, alanlarında profesyonel ekiplerin daha etkin ve daha verimli nasıl kullanılabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.