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Rize Valisi Kemal Çeber Diş Hekimliği Fakültesi inşaatını inceledi

Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hüseyin Karaman ile birlikte İslampaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.


Rektör Hüseyin Karaman ile Rize Valisi Kemal Çeber, yapılan çalışmalar ve inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeni fakülte binası ile ilgili detaylı bilgi veren Rektör Karaman, “25 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan bina 150 ünitli bina olarak Sağlık Bakanlığının kalite standartlarına uygun bir şekilde planlanmıştır. Bina eğitim, hastane ve idari blok olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Binada, 7 derslik, 9 adet laboratuvar, 80 ofis, 5 adet ameliyathane, yataklı servis, 12 adet muayene odası, tomografi, MR, ultrason ve röntgen odaları, konferans salonu, 1400 metrekare kapalı otopark, kütüphane, kantin, yemekhane, mescit gibi bölümler bulunmaktadır” dedi.


Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında incelemelerini tamamlayan heyet daha sonra Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile birlikte yapımı devam eden RTEÜ İslampaşa Yerleşkesi Camii'nde incelemelerde bulundu.

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