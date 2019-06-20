Rize Valisi Kemal Çeber: “Hedefimiz Rize'nin güzelliklerini koruyarak şehrimizi daha güzel bir hale getirmektir”

Rize Valisi Kemal Çeber, amaçlarının Rize'nin güzelliklerini korumak ve daha güzel hale getirmek olduğunu söyledi.

Vali Çeber, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından oluşan yeni Rize İl Genel Meclisini ziyaret ederek, Meclis Başkanı İbrahim Türüt başkanlığındaki haziran ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı'nın da yer aldığı toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Birim Müdürleri de hazır bulundu.

Vali Ceber burada yaptığı açıklamada Rize'nin doğasıyla ve insanıyla güzel bir şehir olduğunu belirterek, bu güzelliklerin korunmasını amaçladıklarının altını çizdi. Vali Ceber “Rize doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle çok güzel bir şehir. Bizim hedefimiz Rize'nin bu güzelliklerini koruyarak şehrimizi daha güzel bir hale getirmektir. Aynı hedefler doğrultusunda hareket ettiğimiz için yaptığımız çalışmalarda da birliktelik göstermemiz gerekiyor. Şuana kadar da bunu gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Buna en güzel örnek olarak da içme sularında yapmış olduğumuz çalışmalar ve almış olduğumuz başarılı sonuçları gösterebiliriz. Umarım bundan sonrada yapacak olduğumuz çalışmalarda birliktelikle hareket ederek Rize'miz için en güzeli yapacağız. Bu vesile olarak siz değerli meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.