İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı

Doğa Karadeniz’de yaş çay sezonu yaklaşırken, Covid-19 salgını nedeni ile il dışından gelecek üreticiler için Rize Valiliği tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

Doğa Karadeniz'de yaş çay sezonu yaklaşırken, Covid-19 salgını nedeni ile il dışından gelecek üreticiler için Rize Valiliği tarafından alınan önlemler arttırılıyor.


Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsili ve mevsimlik işçi olarak çalışacakları için uygulama programı hazırladıklarını belirterek “Yaş çay sezonunun muhtemelen Mayısın 15'inde başlaması bekleniyor. Bu yüzden il dışından gelecek olan vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini dikkate alarak 30 Nisan'a kadar gelmelerini istiyoruz. 30 Nisan'dan sonra gelmek isteyenlere izin verilmemesini talep edeceğiz. Gelen herkes karantinada kalmak zorunda. Mayısın 5'inde gelirse kampanya 15'inde başlayacak. Buna hiç taviz vermeyeceğiz. Gelen herkes 14 gün mutlak karantinada kalacak. Müstahsil olarak gelecek hemşehrilerimiz kendi evlerine gelecekse kendi başına, bir eve geliyorsa evdekilerle birlikte 14 gün karantinada duracak. Bunları muhtarlarımız, karantina ve takip ekiplerimiz denetleyecek vefa sosyal grubumuz siparişlerini alarak eksiklerini giderecek. Bu konuda da gevşeklik gösteren tüm kamu kurumlarına ceza ve tüm yaptırımlarımızı uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.