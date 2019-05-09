Rize Valisi Kemal Ceber'den Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklama

RİZE (İHA) – Rize Valisi Kemal Ceber, Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili yaptığı açıklamada, sürecin vatandaşlarla beraber el ele sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek vatandaşlardan, duyarlı olmalarını istedi.

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Vadisi'ndeki toplamda 21 kaçak yapının yıkım ihalesi sonrasında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Ceber, vadinin en çok ziyaret edilen bölge olduğunun altını çizerek yıkım ile ilgili sürecin bir yıldır devam ettiğini belirtti.

İmar Barışı'nda sonra bu olayı suistimal etmek isteyen bir kısım tarafından kaçak yapı eğiliminin görüldüğünü belirten Vali Ceber, “Fırtına Vadisi bizim her tarafı birbirinden güzel Rizemizin en güzel yerlerinden, en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi. Belki ondan olsa gerek özellikle bu imar barışı sürecinden sonra, tabii orada devletimizin koyduğu net bir tarih var. Bunu biraz da belki su istimal etmek isteyen belki de bundan istifade edebileceğini düşüneler tarafından diyelim, hızlı bir ruhsatsız ve kaçak yapı eğilimi gördük. Aslında ben 6 aydır buradayım ama bu süreç yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Şimdi yıkım kararının alınması ve bunun ihale olarak belirlenmesi, duyulması bugünlerde gündemim sıcak haber haline getirdi belki ama süreç aslında 1 yıldır devam ediyor. Bu 1 yıl zarfında ilgili kurumlar orada tespitlerini yapıyor. Devlet olduğunuz zaman uyumak zorunda olduğunuz bir mevzuat ve usul var. Bu binaların kaçak olduğunu ilgili birimler tespit ediyor, binaları mühürlüyor özel idareye ya da ilgisine göre belediye yazıyor, onlar encümen kararı alıyorlar ‘bunlar kaçak bina ya da ruhsatsız binadır' diye ve yıkımına karar veriyorlar, bazı idari para cezaları uygulanıyor. Bu arada şahıslar dava açabiliyor. Yani bu gibi değişik süreçleri var. 1 yıldır aslında devam eden bir süreç ama bugün itibarıyla artık sonuna yaklaştık diyebiliriz” dedi.

“Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum”

Vali Kemal Ceber, bazı vatandaşların duyarlılık gösterdiğini ve kaçak yapılarını kendilerinin yıktığını ifade etti. Devletin ilgili birimlerine ve kararlarına karşı vatandaşlarından duyarlı olmalarını isteyen Vali Ceber sözlerine şekilde devam etti:

“Tespitleri yapılmış ve işlemleri başlamış olan 21 binanın yıkım ihalesine çıkıldı. Bugünlerde ihalemiz sonuçlanıyor, itiraz süreci şu anda devam ediyor. Ondan sonra da yer teslimi ve yıkım işlemler başlayacak. Bu arada bazı vatandaşlarımız duyarlık gösterdi kendileri kaçak binalarını yıktılar. Ümit ediyoruz ki herkes hiçbir devlet müdahalesine gerek kalmadan kendi durumlarını hukuka uygun hale getirirler. Ama bu mücadeleyi hep beraber yapmamız lazım. Rize'ye geldim geleli de onu söylüyorum. Şimdi herkes CİMER'e eskiden ki yeri itibarıyla söyleyeyim BİMER'e veya birçok devlet kademesine başvuruyor yaylaların hali ne diyor, kaçak yapılar özellikle Fırtına Vadisi çok gündeme getiriliyor, ne oldu buralar filan deniyor. İşte bu o mücadelenin bir sonucu. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum, herkesin de bu hukuki mücadelede devletin ilgili birimlerine saygı göstermesini ve bu birimlerin yanında yer almasına arzu ediyorum. Çünkü aslında bu mücadele hepimizin tüm halkın ve tüm kesimlerin istediği bir mücadele. Biz bu yıkımları yapıyoruz, bir taraftan da yıkım dosyası hazırlıklarımız var, peşinden 11 tane daha dosya hazırlanıyor, bir tarafından yeni tespitlerimiz var. Elimizdeki 200-300 jandarmayla 200-300 polisle veya özel İdare belediye elemanıyla mücadeleyi yapmak mümkün değil. Hep beraber olmamız lazım, herkesin duyarlı olması lazım, Rize'yi sevenlerin sahip çıkması lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda yanımızda olduklarını hissetmemiz lazım. Bir binaya benim bir arkadaşım tutanak tutmaya gittiğinde ne tehditlerle karşılaşıyor, kimler arıyor, neler söyleniyor, araya kimler sokuluyor. Ben Rize halkının, doğaseverlerin, Rizeli hemşerilerimin bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bu zaten şahsi mesel değil devlet meselesidir. İnşallah en güzel şekilde de neticelendireceğiz.”

"Önce koru sonra faydalan"

Vali Kemal Ceber bölgelerin önce korunmasının gerektiğini sonrasında ise faydalanılması gerektiğinin altını çizdi. Hem turizm konusunda hem de hizmet sektörünü ele alarak, el ele hep beraber sürecin yönetileceğini ifade eden Ceber, “Artık dünyadaki yeni trend şudur; 'Koru faydalan'. Önceden neydi sonuna kadar koruyalım aman kimse gelmesin bunu attık. Ya biz bundan sonuna kadar faydalanalım da ne olursa olsun bunu da attık. Ne diyoruz koru faydalan. Bizim başka Rizemiz başka Fırtına Vadimiz yok ki. Ben bugün sahip çıkmazsam bende bana ne desem ne olacak. Başka Fırtına Vadimiz, başka Ayderimiz var mı dolayısıyla önce koru sonra faydalan. Bu ikisini birbirine entegre olarak hem turizm yatırımlarımızı hem de bu alandaki hizmet sektörünün tüm bileşenlerini el ele, hep beraber adım adım planlayacağız yapacağız ve bazı yerlerde gerçekten çalışmaya başladı gayet de güzel olacak. 1 yıldır devam eden bir süreç, her bir binanın tutanağı tutuldu,' kaçak yaptınız bunu yapmayın, devam etmeyin' denildi. O arkadaşlarımız mühürleri söküp devam etti, idari cezalar uygulandı, tekrar uyarıldı, kimisi mahkemeye gitti kaybetti. Bunu bakanlığımız takip ediyor. Ben bugün desem ki 'Fırtına Vadisi'nde yıkım yok vazgeçelim' hiçbir hükmü yok, bakanlık takip ediyor, parasını o gönderdi, dosyalar oradan geldi“ diye konuştu.

“Boşuna masraf etmeyin”

Kaçak yapılara karşı alınan mevzuata uyulacağını ifade eden Vali Ceber, yeni bir kaçak yapıya başlayan vatandaşlara boşuna masraf etmemelerini, o yapıların da yıkılacağı uyarısında bulundu. Vali Ceber açıklamasında, “Temel yaparken ona kaçak olduğu söyleniyor ama o ısrarla devam ediyor. 'İşte bu zamana kadar niye demediniz'; hayır hepsi söylendi, bütün vatandaşlara söylendi. 'Bu zamana kadar devlet neredeydi'; Devlet söyledi ama bu süreçler hukuken yürütmek zorunda olduğunuz süreçler. 'Gördüm dur dozeri gönderiyorum yıkıyorum' diyemezsiniz. Ama bu benim istediğim bir şeydir, gördüğün zaman öyle bir mekanizma olmalı ki hemen bu sorunu orada bitirmem lazım ama o yok. Süreçleri takip etmek zorundasınız. Burada herkesin duyarlı olması gerekiyor. 21 kaçak yapı ilgili süreç tamamlandı ihaleye çıkıldı. 11 kaçak yapı için çalışmalar sürüyor. Ama Kaçak yapılar durmuyor. Belki bugün birisi daha bir kaçak yapıya başladı. Bugün onun tutanağı tutuluyor yıkım kararını 6 ay sonra işte böyle önümüzde görüyorum. Biz durmuyoruz, tüm vatandaşlardan da duyarlılık bekliyorum. Boşuna masraf etmeyin boşuna emeğinizi sarf etmeyin, sonuç bu olacak yıkılacak mevzuatımız neyse o yapılacak. Bunlar bizlerin görevleri. Bana her yere gidildiğinde vatandaşlar 'Fırtına Vadisi ne hale geldi, Ayder'e kimse bakmıyor mu ?' İşte biz mücadeleyi yapıyoruz, hepinizi yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.