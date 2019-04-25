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Rize yaylalarında bahar temizliği

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yayla yollarını kardan temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yayla yollarını kardan temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.


Bayar aylarının gelmesiyle yaylalar hayvancıların göçü için hazırlanmaya başlandı. Ulaşıma kapalı olan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit yaylası ve hayvancılık dışında turizme de kapısını açmış olan doğa harikası Avusor Yaylarında yayla yollarını kardan temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları hız kazandı. Ulaşıma kapalı yayla yolları Çamlıhemşin İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde açılarak turizm ve yayla sezonuna hazırlıyor.

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