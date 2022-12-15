Rize Ziraat Odası'nda seçim heyecanı başladı

32 bin üyesi olan Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 126 delege oy kullanacak. Şubat ayında yapılması planlanan ancak henüz net tarihi belli olmayan Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimleri için adaylarda çıkmaya başladı. Mevcut başkanın da aday olduğu seçimler için Rize merkeze bağlı Sütlüce Köyü Muhtarı Ercan Koyuncu da başkanlığa aday olduğu duyurdu.

Muhtar arkadaşları ve odanın diğer delegeleri ile yaptıkları istiarenin ardından adaylığını resmen açıkladığını dikle getiren Koyuncu “Şubat ayında gerçekleşecek Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimleri için alt yapılarımızı hazırladık. Muhtar arkadaşlarımız ile istişare yaptık, delege arkadaşlarımız ile görüştük. Bugün itibariyle adaylığımızı açıklıyoruz. Aynı yönetimden 3 tane arkadaşımız aday çıktı. Biz daha iyi yönetiriz, biz daha iyi hizmet veririz, üreticiyi daha iyi koruruz, üreticilerin haklarını daha iyi savunuruz diye bu yola çıktık. Tüm muhtar arkadaşlar ve delegelerden bize destek olmalarını istiyoruz” dedi.

Odanın yapısının yeni delegelerle yarı yarıya değiştiğine vurgu yapan Koyuncu “Odada düzeltilmesi gereken çok işler var. Ziraat Odası üretim yapmaya çalışıyor. Ziraat Odası'nın görevi üretim yapmak değil üreticiye sahip çıkmaktır. Üreticiye ne kadar sahip çıkarsan üreticiyi üretici yapar sen pazarlamasını yaparsın. Üreticilerin haklarını savunursun. Çok şeylerin değişmesi lazım. Oda yapısının yeniden değerlendirilmesi lazım. Eskiden beri bir yönetim kurmuşlar aynı yönetim içerisinden bir arkadaş seçilir. Bu seçimlerde 50'ye yakın bir yeni delege oluştu. Odanın yapısı şu anda yarı yarıya değişti. Allah nasip eder de başkanlığı alırsak bazı şeyleri daha değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ziraat Odası'nın derdi üreticinin yanında olmak olmalıdır”

Çayın yanında tarım konusunda yenilikler için mücadele edeceklerinin altını çizen Koyuncu, seracılık için de gerekli adımların atılacağını ifade ederek “Rize'ye seralar kurdurup onlara destek vererek seracılığı da ön plana çıkartmak istiyoruz. Fidan yetiştiriciliğini ön plana çıkarmak istiyoruz. Amasya elmasının fidanını yapmışlar dünyanın her yerine gönderiyorlar. Bizim Laz elmamız da dünyaya hitap edecek bir elmadır. Bugün Muğla'ya gittiğinde mandalina orada yetişiyor ama fidana Rize mandalinası diyorlar. Örneğin arıcılık. Rize Merkez'de hiç bal ormanı projesi yok. Ben muhtar olduğum için ilk kez bu yıl Sütlüce Köyü'nde bal ormanı projesi yaptım. Ziraat Odası'nın derdi üreticinin yanında olmak olmalıdır” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda çok tartışılan çay müstahsillerinin kullandıkları bankalardan alması gereken promosyon paralarının oda tarafından konuşulması gerektiğini de savunan Koyuncu konuşmasına “Promosyon konusunu savunacak, ileriye getirecek olan herhangi bir siyasi parti değildir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) değildir. Promosyonu konuşacak olan Rize Ziraat Odası Başkanıdır. 32 bin üye Rize Ziraat Odası'na üyedir. ÇAYKUR'un müşterisidir. Biz ÇAYKUR'a sadece çayımızı satıyoruz. ÇAYKUR'un bizim promosyonlarımız ile alakalı konuşmaya hakkı olmaması ve konuşmaması lazım. Ziraat Odası Başkanı'nı çağırıp, Ziraat Odası Başkanı ile görüşüp, Ziraat Odası Başkanı ile karar almak zorundadır. Üreticinin sahibi Ziraat Odasıdır. Biz promosyonu herhangi bir partiye bırakmadan, ÇAYKUR'da ki memur arkadaşlarımıza bırakmadan promosyonu bizim ele almamız lazım. Nasıl ki bir ÇAYKUR çalışanın promosyonlarını sendika başkanı belirliyorsa üreticinin promosyonunu da Ziraat Odası Başkanlığı belirlemelidir” diye konuştu.