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Rize'de 1 köy, 4 hanede karantina kararı alındı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 1 köy ve 4 hane hakkında karantina kararı alındı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 1 köy ve 4 hane hakkında karantina kararı alındı.



İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Ardeşen'e bağlı 3 köy hakkında karantina ve izolasyon kararı verdi. Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Yeniyol köyü genelinde, Şenyurt köyünde 2 haneden oluşan ve Köprüköy köyünde 2 haneden oluşan ilgili binalarda 25 Şubat 2021 tarihi saat 22.00'dan itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verildi.

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