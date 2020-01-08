Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi

Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 105,6 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, “07/01/2020 günü saat 23.25 sıralarında Alipaşa Polis Uygulama Noktası'nda görevli memurlarca şüphe üzerine durdurulan 1 araçta bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında 105,06 gram esrar maddesi ele geçilmiştir. Konu ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şahıs hakkında Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TCK 191 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan şüpheli olarak adli işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.