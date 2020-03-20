Rize'de 184 bin kişilik yoğunluk öncesi ATM'lerde Koronavirüs önlemi

ÇAYKUR'un yaş çay destekleme ücretlerinin üreticilerin hesabına yattığını açıklamasının üzerine ATM'lerde Koronavirüs'e (COVİD-17) karşı sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) çay destekleme ücreti olan toplam 182 milyon Türk Lira'nın 184 bin üreticinin hesabına geçtiğinin haberini verdi. Bu gece yapılacak yaş çay destekleme ücretleri alımı öncesinde bankaların ATM'lerinin önlerinde ciddi tedbirler alınmaya başlandı. ATM önlerinde antiseptik sabunlar yerleştildi. Ayrıca bütün ATM'ler Rize Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek yaşanacak yoğunluk öncesi hazır hale getirildi. Valilikten yapılan uyarıyla 'Vatandaşlardan paralarını çekme öncesinde en az bir metrelik mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

ÇAYKUR SMS ile uyardı!

Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamayla üreticilerin hesaplarına geçen destekleme paralarını çekerken Koronavirüs'e karşı önlemlerini almaları gerektiği dile getirildi. Atılan kısa mesajda "Yaş çay destekleme bedelleri bugünden itibaren ilgili banka hesaplarınıza yatırılmış ve yarından itibaren (Cumartesi günü) çekilebilecektir. Ancak yaşanan Corona virüs salgını nedeniyle banka ATM lerinde izdihama sebebiyet vermeden, resmi Kurumlarımızın uyarıda bulunduğu mesafe kuralına azami dikkat ederek işlem yapmanızı, ortak menfaatlerimiz için önemle rica ederiz" ifadelrine yer verildi.