Rize'de 2 araç kökünden kopan ağacın altında kaldı

Rize'de yağmura dayanamayan ağaç önce duvarın daha sonra duvarın altında park halinde bulunan 2 aracın üzerine yıkıldı.

Olay Merkez'e bağlı Yeniköy mahallesi, Irmak Sokak üzerinde saat 2.30 sularında meydana geldi. Yağmurun toprağı yumuşatmasıyla ayakta duramayan bir ağaç kökünden koparak hemen yanında bulunan bahçe duvarının üzerine devrildi. Ağacın devrilmesiyle duvarda altında park halinde bulunan 53 AAP 848 plakalı Önder Gültekin'e ait araç ve 53 AAL plakalı 565 Muhittin Bıçakçı'nın araçlarının üzerine ağaçla birlikte yıkıldı. Polis ve bekçiler olayın meydana geldiği alanı güvenlik şeridine alarak itfaiye beklendi. Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ise gelir gelmez ağaç motoruyla yıkılan ağacın dallarını kesmeye başladı. Aracı tamamen ağacın altında kalan Önder Gültekin de bir an önce aracının çıkartılması için itfaiye ekipleriyle birlikte çalışma yaptı. Ağacın dallarının kesilmesiyle araçlar göçük altından çıkartıldı. Duvarın ve ağacın altında kalan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

‘Baktım taş duvar ve ağaç hepsi aracın üzerine yıkıldı'

Gürültüyle uyandıklarında aracının üzerine ağacın ve duvarın yıkıldığını gören Muhittin Bıçakçı “Saat 2.30 civarında büyük bir gürültüyle uyandık. Baktım taş duvar ve ağaç hepsi aracın üzerine yıkıldı. Araçta hasarlar meydana geldi. Artık bakalım ne kadar hasarı var ve ne kadarı karşılanacak” ifadelerini kullandı.