Rize'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Rize'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan ve İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde devam eden etkinliklere Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Salih Yelkenci, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Salih Yelkenci, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Mustafa Avcı ve emekli olan öğretmenler adına da Nihat Kalyoncu birer konuşma yaparak, günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen törenlere daha sonra yakın zamanda vefat eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Duygulu anların yaşandığı slayt gösterisinin akabinde Vali Çeber, Yılmaz'ın eşine ve yakın zamanda emekliye ayrılan öğretmenlere plaket takdim etti. Vali Çeber, “Ben kendisiyle anca üç gün çalışma fırsatı buldum. Ancak bu üç günlük süre içerisinde merhum Yılmaz'ın öğretmenlik mesleğini ve öğrencilerini ne kadar sevdiğini, işine ne kadar hakim olduğunu gözlemledim. Merhum Yılmaz'ın cenaze töreninde ve bugün burada icra edilen programda bir kez daha teyit ettim ki hislerimde yanılmamışım” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğu kadar, süreklilik arz eden bir meslek olduğuna vurgu yapan Vali Çeber, “Eğer insanların ruhuna dokunursanız, onlara sevgiyle yaklaşırsanız, işinizi de severek ve canı gönülden yaparsanız, hafızalardan hiçbir zaman silemezsiniz. Buna bugün burada, emekli öğretmen Nihat Kalyoncu'nun hatıralarını anlatırken ve merhum Yılmaz için hazırlanan duygu dolu slaytla bir daha şahit olduk” dedi.

Vali Çeber, konuşmasının son bölümünde; kutsal öğretmenlik görevini büyük bir özveri ile yerine getiren öğretmenlere şükranlarını ifade ederek, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlere Allah'tan rahmet dileklerinde bulundu ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, TOBB Fen Lisesince hazırlanan ve sahnelenen programla son buldu.