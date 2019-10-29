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Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Rize’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik önünde bulunan Atatürk anıtında kutlama programı gerçekleştirildi.

Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik önünde bulunan Atatürk anıtında kutlama programı gerçekleştirildi.


Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, polis, asker, öğrenciler ve resmi araçların belediye bandosu eşliğinde gerçekleştirmiş oldukları geçit töreni ile son buldu.


Törenin ardından Valilik önünde bulunan alanda öğrencilerin hazırlamış oldukları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim sergisi gezildi.

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