Rize'de 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı

Rize'de Derepezarı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 E.A. idaresindeki 53 DU 476 plakalı araç, İyidere istikametinde ters yöne yola girince karşı taraftan 52 RE 298 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen 53 DB 937 plakalı araç da 52 RE 298 plakalı araca arkadan çarptı. Ters yöne giren araç çarpışmanın etkisi ile bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada aracın içerisine sıkışan Ş.T. itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartıldı. Kazada yaralanan T. B. (31), T.İ. (34), B.İ. (6), Z.İ. (4) ve F.B. (61) Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken M.E. (37), S.T. (63), R.I.E. (11), Ş.T. (68) RTEÜ Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan F.B.'nin (61) kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.