İhlas Haber Ajansı

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Rize'de 3 katlı evde yangın çıktı

Rize’nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina kullanılmaz hale geldi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Ballıdere köyü Arka Mahalle'de öğle saatlerinde çıktı. Bahçede yakılan otlardan çıkan alevler Paşa Delibalta ve İbrahim Delibalta'ya ait eve sıçradı.Alevler bir anda büyüyerek 3 katlı binayı sardı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına alarak söndürüldü.

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