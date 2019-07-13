İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de 355 hafız icazet aldı

Rize Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi’nin dördüncüsü bu yıl 355 hafızın katılımıyla gerçekleşti.

Rize Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi'nin dördüncüsü bu yıl 355 hafızın katılımıyla gerçekleşti.


İl genelinde hafızlık eğitimi veren 59 Kur'an-ı Kerim Kursu'nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hafızlığını tamamlayan 132 kız, 223 erkek olmak üzere toplam 355 öğrencinin katılımıyla toplu olarak kapalı spor salonunda icazet merasimi düzenlendi.


Hayırsever Rize halkının destekleriyle gerçekleştirilecek merasimde bir konuşma yapan Rize Müftüsü İsmail Yalçın, “İcazet Merasimimizin bu yıl 4.'sünü kutluyoruz. Siz Kur'an sevdalıları omuzlarına aldınız bu yükü hedefe getiriyorsunuz. Bizler Ashab-ı Kiram'ın bıraktığı emanetleri yılmadan yıkılmadan omuzlarımızda taşıyacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.